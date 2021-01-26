В результате аварии пострадал 40-летний мужчина.

Как сообщили в отделе коммуникаций областного главка, сегодня на проспекте Юбилейном 44-летний водитель автомобиля «ВАЗ», разворачиваясь, сбил 40-летнего пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте.С телесными повреждениями мужчину доставили в медицинское учреждение.Сейчас следователи решают вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.