Специалисты АО "Харьковоблэнерго" завершили работы по техническому переоснащению ВЛ-10 кВ "Малая Даниловка", ВЛ-10 кВ "Шевченковский" и ВЛ-10 кВ "Черкасская Лозовая".

Как сообщили в пресс-службе облэнерго, модернизация повысила эффективность и качество электроснабжения потребителей, проживающих в поселках Черкасская Лозовая, Малая Даниловка и селе Лесное в Дергачевском районе (Малоданиловская поселковая ОТГ)."Чрезмерная нагрузка действующих подстанций, от которых запитаны воздушные линии, грозило надежности электроснабжения в этом районе. Строительство указанных участков ВЛ снизило потери электроэнергии при ее транспортировке. Кроме того, благодаря выполненной реконструкции стало возможным резервирование электроснабжения местных жителей от харьковской подстанции "Победа", - отметили в "Харьковоблэнерго".