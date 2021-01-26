Украина не будет возобновлять импорт газа напрямую из России.

Об этом заявил во вторник, 26 января, выступая в Верховной Раде, премьер-министр страны Денис Шмыгаль.Ранее с инициативой разрешить экспорт газа независимыми компаниями из России предложил руководитель Минэнерго Юрий Витренко.- Газ из России закупать напрямую наше правительство не имеет намерения, точка, - сказал он.При этом ни Шмыгаль, ни Витренко не смогли ответить, почему прошлым летом Украина закупала "дешевый" газ, а сейчас он продается населению в несколько раз дороже.Также Шмыгаль рассказал, какие тарифы в Украине не будут повышаться до окончания отопительного сезона.- Тарифы на тепло и горячую воду не будут повышаться до конца отопительного сезона. Нам удалось достичь определенного консенсуса с властью на местах. Мы подготовили меморандум, в ближайшее время состоится его подписание, - сказал он.Также он добавил, что граждане, имеющие электроотопление, будут получать монетизированные компенсации.- На ближайших заседаниях Кабмина будет принято решение о компенсациях домохозяйствам, в которых установлено электроотопление. То есть люди, имеющие электроотопление, будут получать монетизированные компенсации. Государство их не бросит. Те договоренности, которые были с государством, будут сохранены, - сказал Шмыгаль.Премьер также добавил, что Кабмин вместе с парламентским комитетом и газораспределительными компаниями сейчас работает над тем, чтобы людям было удобно рассчитывать тариф. Тариф будет установлен на год по умолчанию.