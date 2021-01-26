«Затянуть не позволим!» – несмотря на манипуляции горсовета с документами, досрочные выборы харьковского городского головы состоятся в этом году, заявила народный депутат Украины Юлия Светличная.

В Верховной Раде сообщили, что рассмотреть вопрос о назначении внеочередных выборов городского головы Харькова смогут лишь тогда, когда получат все необходимые документы. Пока из трех необходимых документов получен всего один.«В Верховную Раду Украины поступило только ходатайство секретаря Харьковского горсовета Игоря Терехова. Свидетельство о смерти харьковского городского головы Геннадия Кернеса и решение горсовета (а также информация и принятии горсоветом такого решения) в присланных материалах отсутствуют. В связи с этим вопрос о назначении внеочередных выборов харьковского городского головы может быть рассмотрен только после получения соответствующих документов», – говорится в служебной записке Аппарата Верховой Рады Украины главе Комитета по вопросам организации государственной власти местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.На ситуацию отреагировала народный депутат Украины Юлия Светличная, заметив, что манипуляции горсовета вызывают улыбку. Но что бы ни предпринимало нынешнее руководство города, выборы городского головы Харькова в этом году все равно состоятся. А кто будет новым мэром – решать харьковчанам.– Манипуляции представителей горсовета с документами для назначения Верховной Радой досрочных выборов городского головы Харькова вызывают улыбку. Такое впечатление, что они очень «уверены» в себе. Смешные люди, – отметила Юлия Светличная. – Выборы будут. В этом году. Затянуть не позволим. Это точно. Кто победит – не знаю. Харьковчане решат. Но точно не смешные...