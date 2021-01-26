Харьковчанина Вугара Гардашова, которого похитили на территории парковки ТРЦ "Французский бульвар" в Харькове, обнаружили в Кировоградской области.

Как сообщили в полиции, мужчину удалось найти 23 января в результате спецоперации, которая осуществлялась силами сотрудников харьковской полиции совместно с коллегами из Кировоградской области с привлечением полиции особого назначения.Используя оперативные возможности, полицейские установили место, где удерживали похищенного харьковчанина. Когда мужчину нашли, он был связан веревками. Спасенный рассказал, что его постоянно избивали и унижали. Никаких требований к похищенному злоумышленники не выдвигали.В результате оперативно-розыскных действий полицейские задержали двух жителей Кировоградской области, подозреваемым в похищении харьковчанина. Им сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. По решению суда 46 и 45-летние злоумышленники будут находиться под стражей два месяца без права внесения залога. За содеянное им грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас полицейские разыскивают заказчика преступления и мотивов его совершения.Напомним, Вугара Гардашова похитили 21 января. Около 15:00 на парковке торгового центра по улице Академика Павлова к парню подошли двое неизвестных, начали его душить и силой заставили сесть в автомобиль Mercedes. После этого жертве натянули на глаза шапку, а руки связали.Позже похитители сменили машину, а Mercedes сожгли. Сгоревшую машину позже обнаружили спасатели Кировоградской области возле села Песчаный Брод.Злоумышленники отвезли жертву в Кировоградскую область, где закрыли в подвале. По информации полицейских, семья не имела долгов, а самому Вугару никто не угрожал.