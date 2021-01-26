22 января Киевский международный институт социологии провел всеукраинский опрос общественного мнения. Методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров опрошено 1005 респондентов, проживающих во всех регионах Украины

Согласно результатам опроса , 74,3% респондентов ответили, что дела страны движутся в неправильном направлении, в то время как лишь 10% назвали этот вектор правильным.Кроме того, заметно значительное падение как рейтинга президента Зеленского, так и президентской партии "Слуга народа".Среди всех респондентов лишь 13,4% отдали бы в первом туре свой голос за Владимира Зеленского, в то время как в 2019 году этот показатель был 30,24%. Тем не менее Зеленский все еще является лидером предпочтений жителей страны.Партию Президента на парламентских выборах поддержали бы лишь 8,5% респондентов, в то время как два года назад за партию "Слуга народа" проголосовали 43,16% избирателей. Лидером партийных предпочтений респондентов стала ОПЗЖ, чей рейтинг вырос с 2019 года и согласно исследованию сегодня составляет 15,7%.