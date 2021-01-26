На стене здания в центре Мерефы – панно времен СССР, подлежащее Закону Украины о декоммунизации.

Вокруг фрески разгорелся скандал: часть горожан предлагает изображение убрать и создать вместо него новый, а другая часть местных жителей считает панно исторической памяткой и выступает против его уничтожения, пишет издание "Мерефа gromada.group".Фреска с советской символикой - серпом и молотом - размещена на доме по ул. Днепропетровской, 219. Согласно Закону Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики" панно необходимо убрать.Отмечается, что неравнодушные жители Мерефы и харьковчане неоднократно обращались в городской совет с просьбой убрать фреску с советской символикой, однако не получили обратной связи.В свою очередь, в местных пабликах в социальных сетях Мерефы разгорелась дискуссия о данной фреске. Часть горожан считает, что советскую символику необходимо уничтожить, а часть называет панно историческим памятником и не видят смысла в его демонтаже.