Активизировались аферисты, которые пытаются сдать в аренду несуществующее жилье. Особенно это было заметно во время новогодних праздников.

Злоумышленники нередко пытаются сдать в аренду несуществующее жилье. Об этом говорится в сообщении киберполиции.– Из года в год схема со сдачей в аренду несуществующего жилья не теряет актуальности. Особенно это касается популярных туристических направлений, – говорят в киберполиции.Обычно мошенники используют платформы объявлений, социальные сети и фишинговые ресурсы. Главное условие – предоплата. Это требование объясняют якобы бешеным спросом.Однако как только деньги перечисляются, объявления удаляются, а арендодатель исчезает. В результате обманутый человек остается без жилья и без денег.Чтобы не стать жертвой подобных схем, в киберполиции советуют:- бронировать жилье только на официальных сайтах;- при осуществлении расчетов в сети пользоваться проверенными сайтами (которые имеют защищенный протокол https://);- по возможности оплачивать услуги после их предоставления;- проверять банковские карты, телефоны и сомнительные ссылки на сайте киберполиции в разделе "Стоп фрауд" – cyberpolice.gov.ua/stopfraud . Возможно мошенники уже есть в этой базе.Опросы пользователей платформы OLX показали, что около 40% украинцев готовы делать предоплату за товары и услуги. Для 53% опрошенных важную роль при выборе товара или услуги играют отзывы о продавце.Также покупатели обращают внимание на то, как долго продавец предоставляет свои услуги. У 40% респондентов больше доверия вызывают те предприниматели, которые предлагают свои товары и услуги в течение длительного периода.