Во время локдауна харьковские заведения массово нарушали ужесточенный карантин.

Таковы результаты проверок Госпродпотребслужбы, которые проводились совместно с полицией и местными органами власти.Всего за период локдауна (с 8 по 24 января) в Харьковской области проведено было 58 проверок.• пять заведений общественного питания, нарушения выявлены на всех объектах;• 18 объектов продовольственной торговли, нарушения выявлены на всех объектах;• 8 объектов непродовольственной торговли, нарушения выявлены на всех объектах;• 9 парикмахерских, салонов красоты, нарушения выявлены на всех объектах;• одна аптека, где также были нарушения;• четыре частных пансионата, нарушения выявлены на всех.По результатам руководителям заведения было предоставлено 58 предложений, 18 субъектов хозяйствования привлечены к административной ответственности в виде штрафа.