Во время локдауна харьковские заведения массово нарушали ужесточенный карантин.

Таковы результаты проверок Госпродпотребслужбы, которые проводились совместно с полицией и местными органами власти.

Всего за период локдауна (с 8 по 24 января) в Харьковской области проведено было 58 проверок.

•    пять заведений общественного питания, нарушения выявлены на всех объектах;
•    18 объектов продовольственной торговли, нарушения выявлены на всех объектах;
•    8 объектов непродовольственной торговли, нарушения выявлены на всех объектах;
•    9 парикмахерских, салонов красоты, нарушения выявлены на всех объектах;
•    одна аптека, где также были нарушения;
•    четыре частных пансионата, нарушения выявлены на всех.

По результатам руководителям заведения было предоставлено 58 предложений, 18 субъектов хозяйствования привлечены к административной ответственности в виде штрафа.

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