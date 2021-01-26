Виновных – наказать, все «подпольные» дома престарелых – проверить и закрыть. Однако эта показательная порка не решит проблему легализации частных гериатрических пансионатов и острой нехватки мест в социальных госучреждениях. По мнению экспертов, пока государство не узаконит рынок социальных услуг, люди будут, как и раньше, гибнуть в неприспособленных заведениях.



Частные дома престарелых работают полулегально

Выход – госрегулирование рынка социальных услуг

Будут ли законодательные инициативы?



Подозреваемых отправили под арест

Страшная трагедия, которая произошла в Харькове, потрясла всю Украину – при пожаре погибли 15 подопечных частного дома престарелых «Золотое время». Секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов, побывав на месте трагедии, пообещал тотальные проверки во всех хосписах города, «чтобы впредь предотвратить подобные инциденты».– В течение недели-двух мы выявим все подобные незаконные объекты. Считаю, что их деятельность должна быть жестко прекращена. А все виновные, которые допустили работу этих объектов, должны понести суровое наказание, – объявил Игорь Терехов.– Давайте сейчас очень жестко отработаем, чтобы пресечь работу подобных заведений. Она полностью незаконна.Аналогично отреагировала и областная власть. Председатель ХОГА Айна Тимчук заявила о необходимости принять исчерпывающие меры по выявлению негосударственных учреждений, оказывающих услуги по содержанию, медицинскому обслуживанию пожилых людей и лиц с инвалидностью без соответствующих разрешительных документов, и привлечь к ответственности лиц, причастных к незаконной деятельности.Чтобы подобные ситуации не повторились, решили провести проверку всех заведений аналогичного направления и в государстве.Реакция властей предсказуема: выразить негодование, погрозить пальчиком, выявить (можно подумать, о них не знали), покарать, закрыть... Полиция уже начала проверки, отыскала 118 таких частных заведений, среди них – 11 пансионатов, 30 хостелов и 20 домов престарелых. Но куда девать их жильцов при катастрофическом дефиците мест в государственных гериатрических пансионатах и хосписах? По словам директора областного Департамента соцзащиты Юрия Шпараги, в области есть 136 мест для таких людей, а по подсчетам экспертов, в частных домах престарелых на территории области проживает около тысячи человек.– Единственный способ справиться с проблемой — урегулировать деятельность частных провайдеров, чтобы частные гериатрические пансионаты, которые действительно располагают высококвалифицированным персоналом и способны обеспечить человеческие условия своим подопечным, могли работать законно, – считает ведущий эксперт общественной организации «Харьковский институт социальных исследований» Андрей Черноусов.По словам Андрея Черноусова, за шесть лет – с последнего старта реформы социальной политики в 2015 году – государство так и не удосужилось урегулировать сферу предоставления социальных услуг.– Частные интернаты появились в нашей стране еще в начале 2010 годов. Уже на тот момент их было несколько десятков по Украине. Сейчас, по моим скромным подсчетам, подобных заведений около двух тысяч. В Харькове – около 35–50, – говорит Андрей Черноусов. – Мы оценивали их по сайтам как отдельные предприятия. Но у них могли быть и дополнительные дома, то есть целые сети. Их владельцы покупают какой-то недостроенный дом, быстренько его приспосабливают под определенные нужды и размещают там людей.Несмотря на дороговизну, спрос на такие услуги чрезвычайно высок, отмечает эксперт.– Хотя в Харькове цены еще не самые высокие – около 8–15 тысяч гривен в месяц в зависимости от набора услуг. Если хотите массаж, реабилитационные процедуры – цена будет расти. Круглосуточная сиделка, например, обходится приблизительно в 20 тысяч гривен в месяц, – говорит Андрей Черноусов. – Дороже – в Киеве, во Львове. Есть люксовые частные дома престарелых в Трускавце, где месяц пребывания стоит около тысячи долларов – с минеральными водами, лечебными грязями, массажами и полным комплексом реабилитационных услуг.Однако работают все эти дома не совсем легально, они вынуждены прикрывать свой основной вид деятельности.– Если посмотреть договор, по которому вы размещаете своего родственника, то, грубо говоря, вы просто поселяете его туда – заключаете договор аренды комнаты. Никакие социальные услуги в договоре не фигурируют. Потому что по закону они не могут их предоставлять, – рассказывает эксперт. – Можно сказать, что такие заведения работают частично легально. Закон «О социальных услугах» допускает работу частного провайдера. Там сказано, что социальные услуги могут предоставляться общественными организациями, благотворительными фондами и частными лицами. Тогда как стандарт «Социальные услуги. Стационарный уход» не предусматривает частников как агентов предоставления социальных услуг. В нем указан либо социальный работник, либо мультидисциплинарная команда, но не фигурирует ни частный поставщик таких услуг, ни ФЛП, ни ООО и т.д. В Реестре поставщиков социальных услуг, который создан Минсоцполитики, они тоже не фигурируют, поскольку это дело добровольное, то есть хотите – вносите себя в реестр, не хотите – не надо. Кроме того, нет никакого органа, который контролировал бы предоставление социальных услуг на соответствие их стандартам, качеству, квалификации персонала.При этом эксперт отмечает, что не стоит из всех частных провайдеров, владельцев домов престарелых делать монстров.– Да, среди них встречаются жулики, шарлатаны, которые селят по четыре человека в комнату. Да, возможно, человек, который управлял «Золотым временем», где случился пожар, пренебрег правилами пожарной безопасности. Но среди них есть много добросовестных провайдероов, предоставляющих действительно качественные услуги, создающие в своих пансионатах отличные условия для пациентов. Однако все они вынуждены работать полулегально, потому что государство не предоставило им правового поля, – уверен Андрей Черноусов. – Проблема гораздо шире. Это проблема тысяч таких учреждений и сотни тысяч их подопечных. Сейчас полиция проводит рейды. А куда девать больных бабушек и дедушек? Выгоним на улицу? Все, что происходит, – это чистой воды популизм, чтобы схлынула волна и все успокоились – вот, мол, мы негодяя поймали... А дальше что?Выходом из ситуации Андрей Черноусов считает государственное регулирование рынка социальных услуг.– Не стоит думать, что если мы сейчас кого-то одного закроем, то рынок исчезнет. Нет, он не исчезнет, потому что есть невероятный спрос, – утверждает эксперт. – Почему люди устраивают родственников за немалые деньги, если есть куча бесплатных мест в госучреждениях? Да просто потому, что этих мест нет! Нужно стоять в очереди, кого-то упрашивать, давать взятки...Чтобы решить проблему, не надо изобретать велосипед. Можно воспользоваться опытом англичан – одной из самых престарелых наций в мире.– Там работает специальный орган – Комиссия по контролю за качеством ухода, – которая раз в год тщательно проверяет каждого провайдера на соответствие стандартам и выставляет ему оценку. И если она ниже «троечки» – такого провайдера исключают из реестра, с ним разрывают контракт страховые компании, с ним разрывают договор родственники, и он остается ни с чем, – рассказывает Андрей Черноусов.По его словам, специалисты «Харьковского института социальных исследований» подавали свои предложения в Минсоцполитики, но воз и ныне там.– До 2018 года мы исследовали эту тему, что называется, на молекулярном уровне. Написали свои работы, направили свои предложения, но вопрос до сих пор не решен. Более того, при нынешнем министре социальной политики Марине Лазебной было ликвидировано управление социальных услуг в министерстве – его объединили с детским управлением, – сетует Андрей Черноусов. – А ведь в дальнейшем нация будет стареть, людей старшего возраста будет становиться больше, и проблема будет нарастать. К сожалению, наказание владельца «Золотого времени» вопрос не решит – если этот рынок не будет урегулирован, люди будут по-прежнему гибнуть.Напомним, 21 января произошел пожар в пансионате «Золотое время» на Холодной Горе, которого, если верить директору Департамента соцзащиты населения ХОГА Юрию Шпараге, не существует ни в одном реестре. Это был обычный двухэтажный дом в частном секторе, переоборудованный под дом престарелых. 15 человек погибли, девять человек пострадали, пятерых из них доставили в больницы Харькова с ожогами верхних дыхательных путей. Причины трагедии устанавливаются – на месте работает правительственная комиссия.По факту пожара полиция открыла уголовное производство по статье 270 Уголовного кодекса – «Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности». Фигурантам грозит от трех до восьми лет лишения свободы. Почти через сутки после трагедии подозреваемым объявили подозрение.– Среди подозреваемых – владелец домовладения, который сдал двухэтажное здание под пансионат, арендатор дома и его жена – директор частного предприятия, которая фактически руководила учреждением, а также администратор, который координировал работу пансионата и при этом официально не был там трудоустроен, – сообщил пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко . – Месяц пребывания в нелегальном заведении в среднем стоил 15 тысяч гривен.По данным предварительного следствия, говорит Дмитрий Чубенко, арендатор дома и его жена являются учредителями общественной организации. Цель последней – «содействие проведению оздоровительной любительской, культурной деятельности, направленной на удовлетворение и защиту законных интересов ее членов».В субботу, 23 января, Киевский районный суд Харькова избрал всем четверым подозреваемым в деле о смертельном пожаре в пансионате для людей пожилого возраста «Золотое время» меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.Следствие продолжается. Правоохранители проверяют различные версии возникновения пожара, в том числе поджог, неосторожное обращение с огнем в быту и с электроприборами, а также короткое замыкание.