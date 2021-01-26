В Украине со среды, 27 января, ожидается ухудшение погодных условий.

На всей территории страны ожидаются осадки в виде снегопадов или дождей, а температура воздуха местами опустится до -3 градусов, сообщает Украинский гидрометцентр га странице в Facebook.В последующие двое суток в большинстве южных, центральных и северных областях Украины ожидается снег, а в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях обильный мокрый снег и налипание мокрого снега. На дорогах не исключена гололедица.На юго-востоке страны дожди, и только в западных областях без существенных осадков.В южных регионах страны ожидаются сильные порывы ветра до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем составит от минус 3 до +3 градусов, в восточных и юго-восточных областях +2 - +8.29 января в Украине небольшой снег, на юго-востоке и востоке - снег с дождем. Температура воздуха снизится на 2-4 градуса.