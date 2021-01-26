"Харьковгаз" намерен судиться с Нацкомиисей, которая осуществляет госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Причина - 20 января НКРЭКУ приняла решение передать сети двух населенных пунктов, пос. Донец и с. Копанка, на обслуживание ОАО "Кировоградгаз", хотя раньше их обслуживал "Харьковгаз". Отметим, эти два населенных пункта находятся в Изюмском районе Харьковской области, при этом Харьковская область не граничит с Кировоградской.В самом постановлении, опубликованном на сайте НКРЭКУ, причины такого решения не объясняются. Однако в нем сказано, что теперь "Кировоградгаз" обязан до 1 марта этого года заключить договоры распределения природного газа с потребителями из Донца и Копанки.Как заявили в "Харьковгазе", это решение - "необоснованное и незаконное", к тому же было принято с многочисленными нарушениями. Поэтому компания оспорит действия регулятора в суде. В "Харьковгазе" также отметили, что компания заключила необходимые договоры с бытовыми потребителями, в каждом районе работают участки компании, созданы аварийно-диспетчерские службы, работают точки контакта для клиентов компании."Также возникает резонный вопрос, каким образом будут обслуживаться газораспределительные сети и будут созданы безопасные условия для потребителей Оператором ГРМ из Кировоградской области, которая даже не имеет с Харьковской совместной границы? Как будут выполняться нормативы прибытия аварийно-диспетчерских служб по вызову пользователей газа?" - задались вопросом в компании.Решение Нацкомиссии в "Харьковгазе" назвали "опасным прецедентом", который может поставить под угрозу безопасность распределения природного газа и привести к разбалансировке газораспределительных сетей."Поэтому компания будет добиваться отмены незаконного решения в судах", - резюмировали в "Харьковгазе".