Заподозрить и выявить опасно высокий уровень холестерина в организме можно, обратив внимание на определенные неприятные ощущения в ногах.

Холестерин, представляющий собой воскообразное жироподобное вещество, производится большей частью печенью и в некоторых дозах доставляется организму с пищей. Холестерин жизненно важен для образования клеточных мембран, витамина D и некоторых гормонов, однако его повышенный уровень грозит развитием серьезных проблем. Обычно, когда речь идет о повышенной холестерине, подразумевается высокое содержание его «плохого» варианта ЛПНП (липопротеины низкой плотности), закупоривающего кровеносные сосуды и артерии. Следствием такой закупорки может быть развитие опасных сосудистых патологий, создающих реальную угрозу для жизни человека.Специалисты Национального института сердца, легких и крови (National Heart, Lung and Blood Institute) констатируют, что предупреждающими симптомами, которые могут сигналить о возникшей проблеме повышенного холестерина, являются некоторые неприятные и болевые ощущения в ногах. Доводы ученых опубликовало издание Express.По словам медиков, повышенный уровень холестерина, при котором происходит накопление жировых бляшек на стенках сосудов, способствует развитию ЗПА – заболевания периферических артерий.«ЗПА означает блокировку кровоток в артериях, которые снабжают кровью конечности. Когда это происходит, могут возникнуть такие симптомы, как спазмы, ломота и боль в ногах», - сообщили представители института.По данным учреждения, заболевание периферических артерий поражает каждого двадцатого человека старше 50 лет и каждого пятого человека старше 70 лет.«Почти каждый человек, у которого развивается данное заболевание, обнаруживает, что он не может ходить так же далеко или так же быстро, как раньше, из-за болезненных ощущений, возникающих в ногах», - назвали эксперты характерную особенность данного отклонения.Специалисты уточняют, что эту патологию наиболее часто характеризует так называемая перемежающаяся хромота, когда человек, идущий пешком, вынужден периодически останавливаться на отдых из-за дискомфортных и болезненных ощущений в ногах, проходящих за время таких остановок.Один из сотрудников института, сосудистый хирург Энди Ли призвал внимательно относиться к симптомам боли, судорог и ломоты в ногах, поскольку они могут быть единственными заметными сигналами о повышенном холестерине, зачастую не проявляющимся яркими признаками.- Возникшие проблемы с ногами могут означать, что холестерином заблокированы не только артерии конечностей, но и коронарные. При отсутствии лечения ЗПА увеличивается риск инсульта или сердечного приступа, - подчеркнул Энди Ли.