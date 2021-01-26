Верховная Рада на заседании во вторник, 26 января, приняла законопроекта о референдуме, поддержав его во втором чтении 255 голосами.

Законопроект поддержали 226 депутатов фракции Слуга народа, 20 – группы Доверие и 9 внефракционных, против проголосовали депутаты фракций Оппозиционная платформа – За жизнь (15), Европейская солидарность (24) и Голос (17), а также два внефракционных депутата. Депутаты фракций Батькивщина и группы За майбутне при голосовании воздержались.Ко второму чтению в документ поступило 1386 поправок.Согласно тексту законопроекта, на референдум могут быть вынесены:• утверждение закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции;• вопросы общегосударственного значения;• вопросы об изменении территории Украины;• вопросы об утрате действия законом или его отдельными положениями.Предметом референдума не могут быть:• противоречащие Конституции и общепризнанным принципам и нормам международного права;• направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушение ее суверенитета и территориальной целостности, создание угрозы нацбезопасности, разжигание вражды;• о законопроектах по вопросам бюджета, налогов и амнистии;• отнесенные законодательством к ведению органов правопорядка, прокуратуры или суда.На референдум одновременно мог быть вынесен только один вопрос.Для того, чтобы референдум состоялся, на нем должны будут проголосовать не менее 50% избирателей. Для утверждения вопроса, вынесенного на референдум, его должны поддержать более половины избирателей."Ключевой новацией законопроекта, которая выделяет его среди других законопроектов, которые регистрировались в Верховной Раде, является определение возможности введения электронных процедур при организации и проведении всеукраинского референдума, в том числе электронных голосований", - указано в пояснительной записке к закону.Для организации и проведения всеукраинского референдума закон предлагает создание автоматизированной информационно-аналитической системы по обеспечению электронного голосования.Нормы о введении процедур электронных голосований должны вступить в силу с началом работы этой системы после принятия соответствующего решения Центризбиркома и его обнародования в газете Голос Украины и на официальном сайте комиссии.