Верховная Рада на заседании во вторник, 26 января, приняла законопроекта о референдуме, поддержав его во втором чтении 255 голосами.

Законопроект поддержали 226 депутатов фракции Слуга народа, 20 – группы Доверие и 9 внефракционных, против проголосовали депутаты фракций Оппозиционная платформа – За жизнь (15), Европейская солидарность (24) и Голос (17), а также два внефракционных депутата. Депутаты фракций Батькивщина и группы За майбутне при голосовании воздержались.

Ко второму чтению в документ поступило 1386 поправок.

Согласно тексту законопроекта, на референдум могут быть вынесены:

•    утверждение закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции;
•    вопросы общегосударственного значения;
•    вопросы об изменении территории Украины;
•    вопросы об утрате действия законом или его отдельными положениями.

Предметом референдума не могут быть:

•    противоречащие Конституции и общепризнанным принципам и нормам международного права;
•    направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушение ее суверенитета и территориальной целостности, создание угрозы нацбезопасности, разжигание вражды;
•    о законопроектах по вопросам бюджета, налогов и амнистии;
•    отнесенные законодательством к ведению органов правопорядка, прокуратуры или суда.

На референдум одновременно мог быть вынесен только один вопрос.

Для того, чтобы референдум состоялся, на нем должны будут проголосовать не менее 50% избирателей. Для утверждения вопроса, вынесенного на референдум, его должны поддержать более половины избирателей.

"Ключевой новацией законопроекта, которая выделяет его среди других законопроектов, которые регистрировались в Верховной Раде, является определение возможности введения электронных процедур при организации и проведении всеукраинского референдума, в том числе электронных голосований", - указано в пояснительной записке к закону.

Для организации и проведения всеукраинского референдума закон предлагает создание автоматизированной информационно-аналитической системы по обеспечению электронного голосования.

Нормы о введении процедур электронных голосований должны вступить в силу с началом работы этой системы после принятия соответствующего решения Центризбиркома и его обнародования в газете Голос Украины и на официальном сайте комиссии.

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