Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА.«Мы побывали для вас на Рымарской, 16, где детей кормили убитыми там же собаками. Уберите слабонервных он экранов. Такого вы ещё не видели...», сказано в комментарии к выложенному видео.
В одной из квартир на улице Рымарской, 16, активисты обнаружили семью с маленькими детьми, жившую в антисанитарных условиях, сообщает STATUS QUO.
Видео из квартиры опубликовал на своей странице в Facebook блогер и общественный деятель Евгений Зуб.
На видео запечатлено, как семья – мама, бабушка и двое малолетних детей - живет в квартире, доверху заваленной мусором. Из-за антисанитарии по всей квартире бегают тараканы.
"Я много видел ситуаций с детьми, но такое впервые. В центре города квартира полностью завалена мусором. Сотрудники полиции еле открыли дверь", - сообщил Евгений Зуб.
Детей изъяли прибывшие на место сотрудники ювенальной превенции. Малышей отправили на обследование в 18-ю городскую больницу. По предварительным данным, ранее у матери социальные службы уже забрали четверых детей.