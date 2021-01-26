Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА.

«Мы побывали для вас на Рымарской, 16, где детей кормили убитыми там же собаками. Уберите слабонервных он экранов. Такого вы ещё не видели...», сказано в комментарии к выложенному видео.

В одной из квартир на улице Рымарской, 16, активисты обнаружили семью с маленькими детьми, жившую в антисанитарных условиях, сообщает STATUS QUO.

Видео из квартиры опубликовал на своей странице в Facebook блогер и общественный деятель Евгений Зуб.

На видео запечатлено, как семья – мама, бабушка и двое малолетних детей - живет в квартире, доверху заваленной мусором. Из-за антисанитарии по всей квартире бегают тараканы.

"Я много видел ситуаций с детьми, но такое впервые. В центре города квартира полностью завалена мусором. Сотрудники полиции еле открыли дверь", - сообщил Евгений Зуб.

Детей изъяли прибывшие на место сотрудники ювенальной превенции. Малышей отправили на обследование в 18-ю городскую больницу. По предварительным данным, ранее у матери социальные службы уже забрали четверых детей.

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