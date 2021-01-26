Почему композиторы вдруг выходят за границы собственного «я»? Почему страдавший от тяжелой депрессии Роберт Шуман пишет светлую симфонию, а жизнерадостный Гийом Леке – трагические произведения? Такие загадки предлагает ценителям музыки Молодежный академический симфонический оркестр «Слобожанский».



Музыка навеяна Рейном



У жизнерадостного человека много трагической музыки



Композитор написал симфонию за считанные дни



Каждый автор выходит за грань

В следующую пятницу, 29 января, оркестр «Слобожанский» презентует программу «Мистическое пространство звуков». В концерте – произведения композиторов, которые неожиданно вышли за рамки собственного «я». Дирижировать оркестром будет немецкий дирижер, скрипач, альтист и педагог Даниил Австрих, который специально приехал в Харьков для участия в концерне.Отправной точкой в выборе композиторов для программы с психологическими загадками стал немецкий композитор Роберт Шуман. Постоянно находясь на грани тяжелой депрессии, композитор неожиданно написал жизнерадостную Рейнскую симфонию №3 ми-бемоль мажор.– Творчество Шумана мне близко, – рассказывает Даниил Австрих. – Я много лет учился и жил в Кельне, жил на Рейне. Кроме того, у меня есть личные представления об этой симфонии. Я впервые услышал ее в Кельнской филармонии, поэтому могу сопоставлять свои впечатления от Кельна и ощущения Шумана. Шуман написал свою симфонию, когда ему предложили позицию директора хора в Кельне. Эта музыка навеяна Рейном, традициями, очень веселыми и открытыми людьми. Получается несоответствие: в период, когда Роберт Шуман безумно страдал от депрессий, он написал жизнерадостную музыку. Это несоответствие заставило меня искать в произведениях других композиторов что-то необычное и непрямолинейное.Вторая загадка программы – бельгийский композитор Гийом Леке. В первом отделении концерта прозвучат два его произведения – Контрапунктная фантазия на тему льежского краминьона для гобоя, кларнета, фагота, валторны и струнных (краминьон – фольклорный танец, распространенный в бельгийских деревнях к северу от Льежа), а также Адажио для скрипки, альта, виолончели и струнного оркестра «Воспоминание о бледных цветах».– О Леке мало знают, и я посчитал, что этого великого композитора нужно представить публике, – отмечает Даниил Австрих. – Странно, что у Гийома Леке, очень жизнерадостного человека, много трагической музыки. У него много каких-то мистических гармоний, неожиданных поворотов. Композитор непредсказуем по форме: мы никогда не знаем, что будет дальше, и при этом все равно создается ощущение потока и целостности. Я до конца не понимаю, каким образом он умудряется это делать. Что это – высшие силы таланта? Почему Роберт Шуман, безумно страдавший от депрессии, пишет такую светлую музыку, а оптимистичный и светлый Гийом Леке – трагические произведения? В музыке Шумана и Леке однозначно есть мистика.Одна из интриг концерта – австрийский композитор Йозеф Гайдн и его Концертная симфония си-бемоль мажор для скрипки, виолончели, гобоя, фагота и оркестра.– Йозеф Гайдн за считанные дни написал 105-ю симфонию, причем не для всего оркестра, как обычно, а для четырех сольных инструментов, – рассказывает Даниил Австрих. – При этом создается ощущение, что эту музыку он носил всю жизнь, собирая невероятный опыт. Это тоже очень интересный и не до конца объяснимый для меня факт – каким образом ему это удалось и как он смог так быстро написать столь целостную концертную симфонию.В концерте звучит и Ноктюрн для скрипки, арфы и струнного оркестра австрийца Арнольда Шенберга – очень неожиданное для него произведение. По словам дирижера программы, обычные слушатели избегают ходить на концерты этого композитора, поскольку Арнольд Шенберг – автор атональной музыки, полной диссонансов. Но его ноктюрн – это нечто противоположное. В этом произведении слышится совсем другой Шенберг – невероятный романтик, который выбирает потрясающе красивые гармонии, создает очень мелодичную музыку. Ноктюрн для скрипки, арфы и струнного оркестра заставляет совсем иначе увидеть этого композитора.– С одной стороны, «Мистическое пространство звуков» – очень целостная программа, но с другой стороны, после прослушивания всех произведений остается вопрос: как так? Наверное, в музыке каждый автор выходит за грань того, кем он на самом деле является, уходит в некие другие сферы, и это не поддается до конца объяснению, – полагает Даниил Австрих.Концерт «Мистическое пространство звуков» состоится 29 января в 18.30 в Доме Алчевских.