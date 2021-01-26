На очередной сессии Изюмского городского совета произошла стычка между депутатами.Как сообщает издание "Обрії Ізюмщини", в ходе сессии депутаты решили выяснить свои отношения врукопашную.
Отмечается, что при этом депутаты нецензурно выражались в отношении друг друга.
Правоохранители, которые были в зале, не успели среагировать на случившееся.
Мэр Изюма Валерий Марченко был вынужден объявить перерыв в заседании.
Напомним, на днях в Изюме сорвали внеочередную сессию райсовета. Как сообщалось, конфликт возник на заседании постоянной депутатской комиссии по вопросам совместной собственности. Ряд депутатов выразили сомнение в достоверности подписей некоторых народных избранников и потребовали проведения внеочередной сессии. Депутаты райсовета не смогли прийти к консенсусу при обсуждении распределения имущества среди объединенных территориальных громад бывшего Балаклейского района.