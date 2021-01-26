В Крыму российские оккупационные власти "продали" завод марочных вин "Коктебель" за 110,2 млн рублей бывшему арендатору ООО "Завод марочных вин" Коктебель".Об этом сообщается на российском сайте для размещения информации о проведении торгов, пишет ЭП.
"Победителем аукционе 26 января признан участник №538005 - Общество с ограниченной ответственностью "Завод марочных вин Коктебель", который предложил в ходе проведения торгов наивысшую цену лота №1 в размере 110 млн 178 тыс рублей с учетом НДС", - говорится на сайте.
В аукционе также участвовали "НТЦ "Кристаллкор" с РФ (Санкт-Петербург) и физлицо Андрея Шкловского, который является учредителем ООО "Бонусмолл" в Перми (Россия).
Как отмечает "Крым.Реалии", ООО "Завод марочных вин" Коктебель "основали в октябре 2014 года. Компания на 99,8% принадлежит ООО "Гатчинский спиртовой завод" из Ленинградской области РФ.