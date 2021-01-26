Из захламленной квартиры на улице Рымарской, 16 сотрудники сектора ювенальной превенции Харьковского районного управления полиции №3 совместно с представителями Службы по делам детей изъяли троих несовершеннолетних.

Как сообщили в полиции, дети жили в полнейшей антисанитарии – среди залежей мусора, полчищ тараканов и крыс.Прибывшие на место правоохранители установили, что в квартире с мамой и бабушкой живут трое детей 2, 6 и 11 лет. Лестницы в подъезде и сама квартира были завалены мусором.При осмотре квартиры выяснилось, что в квартире отрезаны водоснабжение и канализация.По словам соседей, семья также содержала пятерых собак, которых никогда не выгуливали на улице.Детей – двух девочек и мальчика – из семьи изъяли. Несовершеннолетних отправили в больницу. В отношении матери полицейские Харькова открыли уголовное производство по факту невыполнения обязанностей по уходу за детьми.Напомним, неблагополучную семью выявили харьковские активисты. По предварительным данным, ранее у матери социальные службы уже забрали четверых детей.