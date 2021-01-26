Активные системы вибрационной и акустической защиты применяются для предотвращения утечки информации.Как сообщает депутат Блока Светличной Игорь Черняк, Харьковский городской совет заказал систему виброакустической защиты за 46 184 гривен, которая позволяет защитить разговоры в кабинетах чиновников от прослушивания.
«Мне вот теперь даже захотелось узнать кому в кабинет поставят эту самую систему!
Кто это так боится прослушки? Кто же это, кто же это, кто???
А вообще - да, согласен, чувствуется веяние новой эпохи!», - написал депутат.
Справка: Активные системы вибрационной и акустической защиты применяются для предотвращения утечки информации через ограждающие конструкции (рамы и остекление окон, стены, двери), инженерно-технические коммуникации (системы вентиляции, кондиционирования, трубы отопления, водоснабжения и канализации). Защита обеспечивается созданием акустических и виброакустических шумовых колебаний в элементах конструкции здания, инженерно-технических коммуникациях и окружающем пространстве.