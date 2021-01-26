На территории частного дома в поселке в Харьковской области местный житель изготавливал наркотики.

Об этом сообщили в областной прокуратуре.



Мужчина изготавливал особо опасное психотропное вещество - PVP. Во время обысков у него изъяли около 8 кг готового психотропа. Ориентировочная стоимость наркотика по ценам черного рынка составляет 700 тысяч гривен.



Также правоохранители изъяли жидкости, специальные ингредиенты (прекурсоры), химическое оборудование и приспособления для изготовления наркотического вещества.



По факту производства и изготовления с целью сбыта особо опасного психотропного вещества в особо крупных размерах открыто уголовное производство (ч. 3 ст. 307 УК Украины).



Изготовитель наркотиков задержан. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Следственные действия продолжаются.