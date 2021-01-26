В государственном лесохозяйственном предприятии вырубили 75 деревьев, в том числе и ценных пород.

Об этом сообщает областная прокуратура.



В суд направлено исковое заявление о взыскании более 630 тыс. грн ущерба, причиненного незаконной вырубкой деревьев. В 2020 году Государственная экологическая инспекция провела проверку в одном из государственных лесохозяйственных предприятий и установила, что им незаконно вырублено 75 деревьев разных пород, в том числе ценных (дубов). Общая сумма ущерба составляет более 630 тыс. грн.



Лесхоз до сих пор не оплатил причененный вред. Это и стало основанием для направления областной прокуратурой соответствующего иска в суд.