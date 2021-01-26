В области Украины начали доставлять "пакеты малыша" для новорожденных.

Об этом заявили в Минсоцполитике, пишет РБК-Украина.



"Пакеты малыша" доставлены в роддомы и структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения Винницкой, Закарпатской, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Одесской, Сумской, Черкасской областей и Киева.



В министерстве добавили, что до конца января "пакеты малыша" будут доставлены во все регионы Украины.