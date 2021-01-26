Об этом сообщает Харьковский антикоррупционный центр.

Как выяснили антикоррупционеры, в Харьковском городском совете запланировали строительство торгового центра возле выхода из станции метро «Архитектора Бекетова» рядом с памятником влюбленным.«Сейчас территория сквера разделена на два земельных участка общей площадью 0,3561 га. Оба участка имеют целевое назначение «для строительства торгово-офисного центра с предприятием общественного питания, с учетом реконструкции памятника «Влюбленным». Де-факто эти два участка полностью охватывают сквер Бекетова, где расположены дорожки, деревья, скамейки, цветники и тому подобное», - сообщают в ХАЦ.