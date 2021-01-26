МАУ с конца марта начнет восстанавливать международную сеть маршрутов.

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" с 28 марта восстанавливает международные рейсы по 43 маршрутам. Внутренние рейсы будут отправляться из семи областных центров, пишет РБК-Украина.



С 28 марта 2021 года МАУ будет постепенно восстанавливать сеть маршрутов. Внутренние рейсы авиакомпании будут осуществляться из Херсона, Львова, Харькова, Одессы, Днепра, Ивано-Франковска и Запорожья.



Международные рейсы планируют осуществлять по 43 направлениям.