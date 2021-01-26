Благодаря выводам харьковских экспертов суд оправдал экс-чиновника из Хмельницкой области, который привязал собаку к авто и протащил 1,5 км по дороге.

Как сообщает Суспільне , судебно-медицинская экспертиза не выявила признаков увечья у животного, что позволило суду оправдать бывшего директора Государственного архива Хмельницкой области Владимира Байдича, который в 2019 году привязал собаку к автомобилю и на скорости протащил ее по дороге."Экспертиза, которую проводили в Харькове, дала заключение, что обнаруженные у собаки по кличке Барсик телесные повреждения относятся к средней степени тяжести с длительным расстройством здоровья. Однако, от нанесенных травм у собаки признаков осложнения здоровья не выявлено", – заявили в прокуратуре.По словам начальницы сектора коммуникаций главного управления Нацполиции в Хмельницкой области Инны Глега, собака Барсик сейчас проживает в кинологическом центре ГУ Нацполиции области. С ним все хорошо, за псом постоянно ухаживают и он ждет, когда его заберут в любящую семью.«Ему выделили отдельный вольер. Сейчас Барсик хорошо себя чувствует, он ухоженный и ждет новых хозяев, которые захотят принять его в свою семью. Но желающих его забрать, в кинологический центр никто не обращался», - рассказала журналистам Инна Глега.