Как сообщили в Харьковском гидрометцентре, 27 января дождь со снегом.

По информации синоптиков, в Харьковской области облачно. Дождь, мокрый снег, ночью и утром. Местами налипание мокрого снега, туман.



Ветер юго - восточный, 7 - 12 м / с.



Температуры воздуха ночью от 1 ° мороза до 4 ° тепла, днем 2 - 7 ° тепла.

По городу: температура воздуха ночью 1 - 3 ° тепла, днем 4 - 6 ° тепла.