Авария произошла вчера, 26 января, около 17:00 на улице Шевченко.

Как сообщили в полиции, водитель Renault Duster не справился с управлением. Его машина выехала на встречку, где произошло столкновение с автомобилем Skoda Fabia.



При составлении материалов ДТП патрульные заметили у водителя автомобиля Renault признаки алкогольного опьянения. Водитель согласился пройти освидетельствование на месте. Drager показал у него 1.57 промилле алкоголя в крови.



На водителя Renault патрульные составили протоколы по ст. 124 (нарушение правил дорожного движения, что привело к механическим повреждениям транспортных средств) и ч.1 ст.130 (управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения) КоАП.