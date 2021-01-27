Об этом сообщили в полиции. В ночь на 26 января на заправку в селе Яцковка прибежал окровавленный мужчина. Он рассказал, что работает таксистом, и в этот вечер вез мужчину и женщину из Лимана в Харьковскую область.

Со слова таксиста, мужчина был пьян. Посреди дороги он достал нож и, угрожая водителю, начал требовать «дать ему порулить». Таксист вынужден был уступить и передать управление.



Пьяный пассажир сел за руль, разогнался, однако не справился с управлением – и машина перевернулась. Пассажиры выбрались из авто и сбежали, бросив нож. Водитель же пришел на заправку.



Через несколько часов полиция задержала злоумышленника. Им оказался 18-летним житель Балаклеи Харьковской области, ранее судимый за угон.



Открыто досудебное расследование по ч.3 ст.289 Уголовного кодекса Украины (незаконное завладение транспортным средством, совершенное организованной группой или сопряженное с насилием). Санкция предусматривают от 7 до 12 лет лишения свободы.