В Харьковской области около 50 школ остаются на дистанционном обучении. Это школы в Барвенковской, Зачепиловской, Петропавловской, Лозовской, Дергачевской громадах.

Как сообщили областные власти, такое решение приняли местные громады.



Всего в Харьковской области - 704 учреждения общего среднего образования. Из них 640 после локдауна восстановили обучение в классах, 51 осталась на дистанционке. Еще 13, в Барвенковской, Первомайской и Алексеевской громадах, работают по смешанной форме, используют и обучение в классах, и дистанционное обучение.



Таким образом, процент школ, которые остаются на дистанционке, - 7,2%, по смешанной форме занимаются 1,2% школ.



В городе Харькове все школы вывели учеников в классы. 723 детских сада Харьковской области тоже работают в обычном режиме.