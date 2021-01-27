В Харькове прокуратура начала уголовное производство для проверки действий должностных лиц, которые должны были контролировать надлежащее обращение с детьми.

Об этом сообщили в областной прокуратуре.



Напоминаем, 21 января в полицию поступило заявление о том, что мужчина слышит плач ребенка из дома, расположенного по улице Рымарской. Ребенок просил о помощи, однако попасть в квартиру и узнать, что произошло, заявитель не смог, поскольку в подъезде, на лестнице, ведущей в квартиру, были завалы мусора, через которые невозможно было пройти.



В указанном доме проживают 30-летняя и 57-летняя женщины, а также трое несовершеннолетних детей — 2-летний мальчик и две девочки возрастом 4 года и 11 лет. Обнаружено, что дети живут в антисанитарных, опасных для жизни и здоровья условиях, лестницы от подъезда в квартиру завалены мусором, слышится устойчивый запах. В настоящее время дети изъяты и находятся в Харьковской городской детской больницы. Состояние их здоровья оценивается как удовлетворительное.



По факту злостного невыполнения матерью обязанностей по уходу за ребенком (ст. 166 УК Украины) внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований.



Также прокуратура начала уголовное производство в отношении должностных лиц соответствующих государственных органов в сфере охраны детства по факту служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УК Украины). Указанное уголовное производство находится на контроле руководства областной прокуратуры.



