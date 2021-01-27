В Дергачевском районе Харьковской области спасатели вытащили автомобиль скорой медицинской помощи, который застрял в грязи.

Об этом сообщили спасатели.



Во вторник, 26 января, в 19:15 к спасателям поступило сообщение о том, что в поселке Ольшаны Дергачевского района автомобиль скорой медицинской помощи застрял в грязи и не мог сдвинуться с места, сообщили Depo.Харьков в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.



С помощью троса спасатели вытащили авто на участок дороги с твердым покрытием и дальше "скорая" продолжила движение самостоятельно.