Жители области заплатят за полтавский щебень на 40% больше соседних областей. Гранитный отсев обойдется почти на 70% дороже.

Как сообщают журналисты «Наші гроші» , Харьковский облавтодор подписал договор с ООО «Минерал Плюс» на поставку щебня на сумму 6,84 миллиона гривен.В ходе аукциона компании не снижали цену, в результате чего фирма-подрядчик выиграла тендер вообще без скидки.В коммерческом предложении цены на щебень указаны в тоннах. Если их перевести в кубометры, выйдут такие расценки (с доставкой и НДС)гранитный отсев - 634 грн / м3щебень фракции 5-10 - 911 грн / м3щебень фракции 10-20 - 898 грн / м3.Доставка за тонну щебня - 240 гривен. Привозить щебень компания планирует с полтавского Мало-Кохновский карьеру.«В мониторинге укравтодоровской ГосдорНИИ Нет данных относительно рыночных цен на щебеночной продукции по Харьковской области. Если сравнить цены на щебень соседних с Харьковской - Запорожской, Полтавской и Днепропетровской - средняя разница в цене на щебень - 37-39%, на отсев - почти 70%», - пишут журналисты.