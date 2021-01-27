​В Харькове разыскивают 85-летнего Ивана Михайловича Танцура.

Как сообщили в поисковом отряде "Ангел", мужчина пропал 25 января в районе Салтовки.



Иван Танцур пропал в районе 602-го микрорайона на проспекте Юбилейном на Салтовке.



Мужчина был одет в синюю камуфляжную куртку и синие штаны, обут в черные ботинки.



Рост мужчині – около 170 см. Особая примета – небольшая борода.



Иван Танцур нуждается в медицинской помощи.



Всех, кому что-либо известно о местонахождении пожилого мужчины, просят сообщить по телефону (068) 11-00-911 или на спецлинию полиции по номеру 102.