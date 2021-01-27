41 ребенок родился в Харькове во вторник, 26 января.

Как сообщили в Харьковском городском центре здоровья, среди новорожденных - 19 мальчиков и 22 девочки.

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