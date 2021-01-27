События В Харькове родился 41 ребенок Вечерний Харьков 11:43 195 41 ребенок родился в Харькове во вторник, 26 января. Как сообщили в Харьковском городском центре здоровья, среди новорожденных - 19 мальчиков и 22 девочки. Читайте также В Харькове начали готовиться к вакцинации населения от коронавируса В Сети показали драматические «прения» на сессии горсовета в Изюме (видео) Протесты в Ольховке: жители перекрыли дорогу БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ В Харькове начали готовиться к вакцинации населения от коронавируса События 13:40 Лента новостей В Харькове начали готовиться к вакцинации населения от коронавируса 13:40 В Сети показали драматические «прения» на сессии горсовета в Изюме (видео) 13:22 Протесты в Ольховке: жители перекрыли дорогу 13:11 В Украине ожидается резкое ухудшение погоды - объявлен красный уровень опасности 13:00 Директору харьковского коммунального предприятия грозит до шести лет тюрьмы 12:44 На харьковской Окружной непонятное ДТП с участием джипов (видео) 12:42 Харьковчанин выплатил алименты за 16 лет – очень хотел за границу 12:20