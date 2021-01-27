Дата дня памяти жертв Холокоста была установлена Генеральной Ассамблеей ООН 1 ноября 2005 года.

27 января 1860 — впервые опубликовано полное издание «Кобзаря» Тараса Шевченко.



Православные верующие в этот день отмечают Отдание Богоявления и чтят память святой Нины.



День ангела отмечают: Агния, Адам, Андрей, Аристарх, Вениамин, Давид, Иван, Илья, Иосиф, Макар, Марк, Моисей, Нина, Павел, Прокл, Сава, Сергей, Степан, Федул, Ренат.



