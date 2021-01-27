С должности заместителя председателя Харьковской областной государственной администрации уволился Тарас Пастух.Как сообщает Суспільне со ссылкой на самого чиновника, заявление об уходе Тарас Пастух написал еще 1 января. По его словам, увольнение связано с назначением нового председателя администрации.
Напомним, что в должности заместителя председателя ХОГА Пастух проработал с февраля 2020 года. Чиновник занимался вопросами медицины и принимал участие в организации работы по противодействию распространения COVID-19.