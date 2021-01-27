Харьковчанина не выпустили за границу из-за огромного долга по алиментам, который накопился за 16 лет. Злостному неплательщику пришлось выплатить более ста тысяч гривен задолженности.

Исполнительное производство о взыскании алиментов на содержание ребенка начиная с октября 2004 года находилось с февраля 2005 года в горрайонном отделе государственной исполнительной службы по Харьковскому району и городу Люботину Восточного межрегионального управления Министерства юстиции (г. Харьков), сообщает пресс-служба Минюста. Долг на момент достижения ребенком совершеннолетия составлял 104 993 гривны.Для предотвращения возможного отчуждения имущества, принадлежащего должнику, государственным исполнителем было вынесено постановление об аресте имущества должника и объявлен запрет на его отчуждение. Во исполнение требований статьи 71 Закона Украины «Об исполнительном производстве» государственным исполнителем также было вынесено ограничительное постановление.– Лишь после неудачной попытки пересечения границы должник погасил задолженность в сумме 104 993 гривны, а также штраф в сумме 50 181 гривна и исполнительный сбор в сумме 10 499 гривен, – уточнили в Минюсте.органы государственной исполнительной службы в 2020 году взыскали 6,5 млрд грн алиментов. Из этих денег 1,5 млрд грн удалось взыскать благодаря применению к должникам установленных законом ограничений, к которым относятся: лишение права выезда за пределы Украины, права управления транспортными средствами, права пользования огнестрельным оружием и права охоты, наложение ареста на имущество, привлечение должника к отбыванию общественно полезных работ.