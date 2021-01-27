Харьковчанина не выпустили за границу из-за огромного долга по алиментам, который накопился за 16 лет. Злостному неплательщику пришлось выплатить более ста тысяч гривен задолженности.Исполнительное производство о взыскании алиментов на содержание ребенка начиная с октября 2004 года находилось с февраля 2005 года в горрайонном отделе государственной исполнительной службы по Харьковскому району и городу Люботину Восточного межрегионального управления Министерства юстиции (г. Харьков), сообщает пресс-служба Минюста. Долг на момент достижения ребенком совершеннолетия составлял 104 993 гривны.
Для предотвращения возможного отчуждения имущества, принадлежащего должнику, государственным исполнителем было вынесено постановление об аресте имущества должника и объявлен запрет на его отчуждение. Во исполнение требований статьи 71 Закона Украины «Об исполнительном производстве» государственным исполнителем также было вынесено ограничительное постановление.
– Лишь после неудачной попытки пересечения границы должник погасил задолженность в сумме 104 993 гривны, а также штраф в сумме 50 181 гривна и исполнительный сбор в сумме 10 499 гривен, – уточнили в Минюсте.
Для справки: органы государственной исполнительной службы в 2020 году взыскали 6,5 млрд грн алиментов. Из этих денег 1,5 млрд грн удалось взыскать благодаря применению к должникам установленных законом ограничений, к которым относятся: лишение права выезда за пределы Украины, права управления транспортными средствами, права пользования огнестрельным оружием и права охоты, наложение ареста на имущество, привлечение должника к отбыванию общественно полезных работ.