В Национальном антикоррпуционном бюро подозревают чиновника в злоупотреблении властью, которое обошлось харьковчанам в миллион гривен.

Как сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины, детективы сообщили о подозрении директору одного из коммунальных предприятий Харькова в злоупотреблении властью (ч.2 ст. 364 Уголовного кодекса).По версии следствия, в 2016 году коммунальное предприятие закупило оборудование с переплатой в почти миллион гривен. Часть суммы поставщик оборудования перечислил компании, владельцем которой был директор коммунального предприятия.Если вину подозреваемого докажут в суде, ему грозит до шести лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет и штрафом до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан, что на сегодняшний день составляет 17 000 гривен.