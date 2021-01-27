Спасатели предупредили о значительном ухудшении погоды в Украине. По прогнозам синоптиков, выпадет до 40 см снега.

Как сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, до конца суток 27 января и в течение суток 28 января в Одесской, Николаевской областях ожидается чрезвычайный снег (прирост снежного покрова 30−40 см), усиление скорости ветра до 15−20 м/с, сильная метель, снежные заносы, налипание мокрого снега — (3 уровень опасности, красный).В Кировоградской области сильный мокрый снег (прирост снежного покрова 20−30 см), налипание мокрого снега — (2 уровень опасности, оранжевый).В Черкасской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях значительный мокрый снег (прирост снежного покрова 10−15 см), налипание мокрого снега — (1 уровень опасности, желтый). На дорогах гололедица.«Погодные условия приведут к нарушению и прекращению движения транспорта, отключению энергоснабжения населенных пунктов», — предупредили в ведомстве.В Киеве, по прогнозам синоптиков, вечером 27 начнутся осадки.Возможен дождь с переходом в мокрый снег при температуре от + 1 °C до -2°C. А с 28 января — снег при температуре от 0 °C до -6°C.В ночь на среду, 27 января, на Одессу обрушился сильный снегопад, который продолжается до сих пор. Из-за сложных погодных условий в городе серьезно затруднено движение транспорта.Синоптики ожидают выпадение более чем месячной нормы осадков. Ситуацию также ухудшает сильный ветер со скоростью до 15−20 метров в секунду.