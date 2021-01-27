Громада Ольховки несколько дней подряд протестует против работы песчаного карьера, работников которого обвиняют в разрушении села.

Жители Ольховки в Харьковском районе продолжают перекрывать дорогу в знак протеста против работы песчаного карьера.Как утверждают ольховчане, машины, которые перевозят песок, разрушают не только дорогу, но и дома. Кроме того, в местных колодцах пропала вода из-за чего экологическая ситуация, по мнению жителей поселка, стала критической."Местная власть не хочет решать вопросы людей, ссылаясь на то, что это не их компетенция, хотя подписи местных начальников под разрешительными документами фирмы разработчика карьера стоят", - сообщают протестующие.