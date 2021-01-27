Средний размер зарплаты в Украине составляет около 12 тысяч гривен. Самыми востребованными в начале нынешнего года остаются рабочие специальности. Больше всего работодатели готовы платить работникам в сфере авиационного транспорта.

По видам экономической деятельности безоговорочным лидером по размеру вознаграждения является авиационный транспорт. В этой сфере средняя заработная плата достигает 22 тысяч гривен, сообщает Государственная служба занятости. Также высокие зарплаты в финансовой и страховой деятельности, а также в области информации и телекоммуникаций. Там готовы платить в среднем 20 тысяч.Среди отраслей промышленности первенство в оплате труда держат: производство фармацевтических продуктов (21 тыс. грн), добывающая промышленность (17 тыс. грн), сфера поставки электроэнергии и газа (16 тыс. грн).В целом средний размер зарплаты в Украине составляет около 12 тысяч гривен.Наиболее популярными среди работодателей в начале 2021 года остаются швеи, электромонтеры, электрогазосварщики, слесари, каменщики, маляры, пекари.В базе данных Государственной службы занятости сейчас находится около 42 600 вакансий, средний размер заработной платы по ним – около восьми тысяч гривен.На 1 января 2021 года на учете в Государственной службе занятости находилось 459 тысяч безработных. Женщины среди них составляют 56%, мужчины – 44%. Университетский диплом имеют 49% соискателей, 34% окончили профессионально-техническое учебное заведение, 17% – общеобразовательную школу.По возрастным группам преобладают безработные 45–55 лет (40%), молодежь до 35 лет (30%), люди в возрасте от 35 до 44 лет (29%).Предложения о работе обновляются ежедневно на сайте Госслужбы занятости – dcz.gov.ua