Покупая растительное масло, мало кто задумывается, как его производят. А между тем от технологии производства зависит качество продукта. Ну и, кроме того, это очень интересный и в чем-то даже захватывающий процесс. А уж видов масла – великое множество. Какой же выбрать?

Кукурузное масло стало популярным

Азиатская кухня не обходится без кунжутного масла

Почему не стоит покупать маргарин

Советы хозяйкам

Растительные масла подразделяются на технические, которые используются в пищевой промышленности, и столовые, которые применяются для приготовления разнообразных блюд в быту. А уж столовые, в свою очередь, бывают рафинированные и нерафинированные.Есть несколько основных видов растительных столовых масел.– кладезь лецитина, который способствует формированию центральной нервной системы у детей, а взрослому человеку помогает поддерживать ясный ум, активное внимание, хорошую память, а также справляться со стрессами, восстанавливаться после перенесенной анемии.Производство масла из кукурузных зародышей в последнее время весьма популярно. По химическому составу оно во многом подобно подсолнечному. Лучше всего справляется с регуляцией обмена холестеринов, расщепляет твердые жиры. Продукт богат фосфатидами (производными фосфора), которые необходимы для работы головного мозга. В нем много витамина РР (никотиновой кислоты), который способствует проводимости сердца.Производство масла из оливок существовало еще в Древней Греции. Это рекордсмен по содержанию олеиновой кислоты. Характеризуется прекрасными антивоспалительными свойствами. Очень полезно для пищеварения, поэтому при проблемах с желудочно-кишечным трактом рекомендуется в лечебных целях.получают из льняных семян. Это рекордсмен по содержанию омега-3 кислот, в масле их больше даже, чем в рыбе и морепродуктах. По сравнению с другими маслами имеет наименьшую энергетическую ценность, поэтому показано при диетах и похудении. Способствует очищению печени от холестерина, нейтрализации нитратов (поскольку семена льна содержат тиопролин – антиоксидант).Для приготовления пищи можно использовать исключительно рафинированный продукт. Качественное очищенное соевое масло не имеет вкуса и аромата.Виды растительного масла, которые раньше считались экзотическими, теперь есть на полках практически любого супермаркета.Миндальное, масло грецкого ореха, фундука, арахисовое, фисташковое, кедровое – ценные продукты, но не подходят для жарки, поскольку высокая температура убивает их свойства.Невероятно богато кальцием. Имеет очень сильные вкусовые и ароматические качества, поэтому показано в небольших количествах. В азиатской кухне является маслом номер один. Способствует свертыванию крови, выводит из суставов вредные соли, улучшает состояние при заболеваниях эндокринной системы, в частности щитовидной железы.– рекордсмен по содержанию цинка (в масле его больше, чем в морепродуктах), поэтому особенно полезно для мужского здоровья, ведь цинк способствует выработке тестостерона.Имеет широкий спектр антимикробных свойств, поэтому заправленные таким маслом продукты долгое время остаются свежими. Обладает смягчающим и согревающим действием, вот почему при ангине и бронхите назначают ингаляции с горчичным маслом.Растительное масло производят двумя основными способами – отжимом и экстрагированием. Отжим – более экологичная технология, хотя имеет куда меньший выход готового продукта. Таким путем получают масло, обладающее полезными свойствами, вкусом и запахом исходного сырья. Первый отжим является, собственно, и последним, поскольку больше ничего выжать из семечек (ягод, корней, листьев) не удастся, сколько ни старайся. А чтобы извлечь из жмыха оставшееся масло (а его остается довольно много), на заводах используют другие методы – в частности экстракцию.Метод экстракции обычно предполагает применение бензина либо другого углеводородного растворителя. Бензин отлично растворяет жир и, таким образом, экстрагирует (от латинского extraho – извлекать) масло из жмыха в раствор. Затем бензин из раствора выпаривается, остается только масло. Очевидно, что таким продуктом салат не заправишь. Никто и не предлагает. Полученное путем экстракции масло проходит несколько стадий химической очистки, фильтрации и поступает на предприятия, которые производят маргарин, майонез и соусы на его основе.Рафинированное масло подвергается более серьезной обработке, в результате чего оно освобождается от свободных жирных кислот, а также ароматических, вкусовых, красящих веществ. Соответственно, уменьшается его пищевая ценность. Такой продукт можно использовать для жарки, тушения или выпечки – оно не стреляет на сковороде и не пенится. В процессе хранения не дает осадка.Нерафинированное масло лучше хранить в стеклянной посудине в темном прохладном месте не более 3-4 месяцев. Чтобы оно не прогоркло, можно насыпать в бутылку немного соли и положить несколько сухих фасолин.При нагревании до 250–300°С масло разлагается с образованием ядовитых веществ. Независимо от степени очистки его запрещено использовать для жарки несколько раз – при повторном нагревании в нем образуются канцерогенные вещества.Оливковое масло первого отжима в холодильнике загустевает и меняет цвет. Если в нем появляются лишь отдельные белые хлопья, значит, его смешали с более дешевым продуктом.