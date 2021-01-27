Под стенами ХОГА проходят сразу два пикета - против работы Коксохима и добычи сланцевого газа. Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА.

«Два пикета под одной ХОГА. К традиционному пикету против Коксохима присоединились противники добычи сланцевого газа.Уже у всех на слуху Коксохим и харьковчане привыкли к пикетам против деятельности завода.А добыча сланцевого газа в жилом микрорайоне, в посёлке Жихарь - это что-то новенькое!Мы не специалисты в этом вопросе, но как можно добывать газ в части Основянского района города Харькова, коим является Жихарь?!Ну и цитата из Википедии «Сланцевый газ содержится в небольших концентрациях (0,2—3,2 млрд м³/км²), поэтому для добычи значительных количеств такого газа требуется бурение скважин на больших площадях».P.S. Почему мы используем лёгкую иронию по поводу пикетов, «харьковчане привыкли» и «традиционный пикет»?! да потому что «воз и ныне там», никто не слышит, не реагирует, громада ничего не решает», сказано в комментарии к выложенному видео.