России как стране-производителю вакцин доверяют 12,2% опрошенных.

Лидерами доверия среди стран, производящих вакцины, для украинцев являются Соединенные Штаты Америки, Бельгия и Великобритания, что вполне соответствует данным о сертификации наиболее известных вакцин от COVID-19 в мире - Pfizer, Moderna и AstraZeneca. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Харьковским институтом социальных исследований в декабре 2020 года.Отмечается, что вообще не доверяют никаким производителям вакцин 18,1% опрошенных. Еще 7,6% респондентов вообще не знают о вакцинах.При этом России как стране-производителю вакцин доверяют 12,2% опрошенных. Этот показатель практически вдвое больше чем у Китая, договор о поставках чьей вакцины заключила Украина.Если респонденты помоложе готовы доверять вакцинам, произведенным в Китае, то постарше - вакцинам из России. Среди людей в возрасте до 30 лет вакцине из России доверяют лишь 4,9%. Зато среди тех, кому больше 60 лет, их уже 18,6%Опрос в рамках проекта "Вакцинация от COVID-19: как создавать контент, который вызывает доверие" проводили специалисты Харьковского института социальных исследований методом Computer-Assisted Personal Interviews (CAPI). Было проведено 1500 face-to-face интервью с помощью случайной выборки в 41 населенном пункте разного размера, презентовали 5 макрорегионов Украӥны (Восток, Запад, Юг, Север, Центр).