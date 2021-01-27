Как известно, зимой человеческий организм наиболее подвержен мелким и крупным простудным неприятностям: ангинам, ОРВИ, гриппу и бронхиту, не говоря уже о коронавирусе. И чтобы не лечиться потом вредными и дорогостоящими препаратами, лучше позаботиться об иммунитете.

В каждой семье наверняка есть масса разнообразных рецептов, которые помогают укрепить защитные силы организма. Кто-то без конца ест лимоны и другие цитрусовые, некоторые постоянно пьют травяные чаи, кому-то кажется более эффективным глотать синтетические витамины. Однако зачем заново конструировать «велосипед», если он уже существует и даже носит имя знаменитого Николая Амосова?Паста Амосова – это одновременно и универсальное средство для поднятия иммунитета, и вкуснейший десерт. Правда, лакомиться им надо не в конце трапезы, а, наоборот, натощак. На этом, впрочем, все неудобства и заканчиваются.Готовится витаминная смесь элементарно. Для этого понадобится четверть килограмма кураги, столько же чернослива, инжира и темного изюма без косточек. Кроме того, нужно еще запастись стаканом грецких орехов, 250 граммами меда и одним лимоном.Все сухофрукты необходимо выдержать целую ночь в теплой воде. Потом они перемалываются в блендере (старая добрая мясорубка тоже сойдет), там же измельчается цитрус вместе с цедрой – и все перемешивается. В самом конце в смесь добавляются мед и орехи.Употреблять пасту Амосова нужно пару раз в день перед едой. Заряжать таким способом организм витаминами могут все желающие, кроме, разве что, аллергиков. И, кстати, эта смесь очень нравится детям.