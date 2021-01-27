На 70-м году жизни умер ученый-социолог Национального технического университета "Харьковский политехнический институт" Валерий Бурега.

Об этом сообщила пресс-служба ХПИ.Валерий Бурега - профессор кафедры социологии и политологии НТУ "ХПИ", доктор социологических наук, кандидат психологических наук, Заслуженный работник образования Украины, ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС, полковник ВСУ в отставке. Он был автором концепции социально-адекватного управления, основателем первой в Украине и странах СНГ научной школы социологии государственного управления, членом правления Социологической ассоциации Украины.Валерий Васильевич Бурега родился 20 октября 1951 года в Александрии Кировоградской области. В 1982—1993 годах служил на преподавательских и командных должностях в Донецком высшем военно-политическом училище инженерных войск и войск связи. В сентябре-ноябре 1986 года принимал участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.В 1991 году стал основателем и начальником кафедры социальной и военной психологии в военно-политическом училище. Последняя занимаемая должность в Вооруженных силах Украины — заместитель начальника Донецкого высшего военного училища инженерных войск и войск связи, начальник социально-психологической службы (1991—1993 годы).В 1993—2013 гг. был проректором по учебной работе, основателем и заведующим кафедрой социально-гуманитарных дисциплин, основателем и заведующим первой в Украине кафедры социологии управления (с 2004 г.) в Донецком государственном университете управления. В 2014—2020 гг. — заведующий кафедрой социологии и политологии НТУ "ХПИ", а с июня 2020 года — профессор этой кафедры.Валерий Бурега известен как автор концепции социально-адекватного управления; создатель общей теории террора; основатель первой в Украине и странах СНГ научной школы социологии государственного управления. В отрасли психологии — разработчик теоретических основ и методики создания базовой профессиограммы специалиста в различных областях профессиональной деятельности. Под его научным руководством защищено 13 кандидатских и 2 докторских диссертации по социологии и государственному управлению. Автор более 200 научных работ, обладатель многочисленных медалей и орденов, в том числе "За мужество, честь и гуманность"."Ректорат Национального технического университета "Харьковский политехнический институт", коллективы факультета социально-гуманитарных технологий, кафедры социологии и политологии университета выражают искренние соболезнования родным и близким Валерия Васильевича Буреги", - говорится в сообщении.