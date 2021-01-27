Об этом Вечернему Харькову стало известно из собственных источников в городском совете.

В Национальном антикоррупционном бюро подозревают руководство Харьковского коммунального предприятия в злоупотреблении властью, которое обошлось харьковчанам в миллион гривен.По информации Вечернего Харькова, речь идет о руководителе КП "Харьковспецбуд", который ранее уже фигурировал в уголовном деле о гибели подростка Как сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины, детективы уже сообщили чиновнику о подозрении в злоупотреблении властью (ч.2 ст. 364 Уголовного кодекса).По версии следствия, в 2016 году коммунальное предприятие закупило оборудование с переплатой в почти миллион гривен. Часть суммы поставщик оборудования перечислил компании, владельцем которой был директор коммунального предприятия.Если вину подозреваемого докажут в суде, ему грозит до шести лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет и штрафом до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан, что на сегодняшний день составляет 17 000 гривен.