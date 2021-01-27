Правительство обязало каждое учреждение общего среднего образования, независимо от формы собственности, иметь в штате медицинского работника. Во время учебного процесса должен быть обеспечен постоянный мониторинг состояния здоровья учеников.Медработники должны быть в штате, сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, ссылаясь на постановление Кабмина "Об утверждении Порядка осуществления медицинского обслуживания учащихся учреждений общего среднего образования" от 20 января.
– Согласно утвержденному порядку, медицинское обслуживание может осуществляться медицинскими работниками, входящими в штат таких учебных заведений, а в случае отсутствия в заведении медицинского работника можно заключить договор с любым учреждением здравоохранения о медицинском обслуживании, – пояснил санитарный врач.
По его словам, во время учебного процесса должен быть обеспечен постоянный мониторинг состояния здоровья учащихся.
Так, медицинское обслуживание в учебном заведении предполагает ряд мероприятий:
– осуществление контроля за своевременностью прохождения профилактического медицинского осмотра и вакцинации;
– информирование по вопросам вакцинации, профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний, сохранения репродуктивного здоровья, противодействия распространению среди учащихся привычек, опасных для их физического и психического здоровья.