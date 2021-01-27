Правительство обязало каждое учреждение общего среднего образования, независимо от формы собственности, иметь в штате медицинского работника. Во время учебного процесса должен быть обеспечен постоянный мониторинг состояния здоровья учеников.

Медработники должны быть в штате, сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, ссылаясь на постановление Кабмина "Об утверждении Порядка осуществления медицинского обслуживания учащихся учреждений общего среднего образования" от 20 января.– Согласно утвержденному порядку, медицинское обслуживание может осуществляться медицинскими работниками, входящими в штат таких учебных заведений, а в случае отсутствия в заведении медицинского работника можно заключить договор с любым учреждением здравоохранения о медицинском обслуживании, – пояснил санитарный врач.По его словам, во время учебного процесса должен быть обеспечен постоянный мониторинг состояния здоровья учащихся.Так, медицинское обслуживание в учебном заведении предполагает ряд мероприятий:– осуществление контроля за своевременностью прохождения профилактического медицинского осмотра и вакцинации;– информирование по вопросам вакцинации, профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний, сохранения репродуктивного здоровья, противодействия распространению среди учащихся привычек, опасных для их физического и психического здоровья.