Имиджевым проектом Харькова должны стать не парки и фонтаны, а реальная забота руководства города о его жителях. Фракция Блока Светличной «Разом!» в Харьковском городском совете направила в мэрию конкретные предложения, которые позволят защитить наиболее уязвимые слои населения. С какими инициативами выступили депутаты от этой политической силы, рассказал в программе «Точка зору» на «Телеканале р1» депутат горсовета Александр Абрамов.

Юлия Светличная никогда не стояла в стороне

Учителей вынуждают унижаться

Зарплата медиков на самом низком уровне

В бюджете не видно развития Харькова

Чей-то бизнес оплачивается жизнью харьковчан

Ситуацию можно изменить «разом»

– Мы уже подали свои предложения и стараемся, чтобы они попали на рассмотрение очередной сессии горсовета. В нашем детальном плане учтены основные слои населения, которые нуждаются в поддержке. Мы рассчитали скидки на коммунальные услуги и очень надеемся, что нас поддержат другие депутаты. Вопрос очень важный. Люди вышли на улицы, потому что повышение тарифов больно ударило по жителям Харьковщины. Необходимо что-то делать – как руководству государства, так и руководству города и области.Юлия Светличная никогда не стояла в стороне от подобных вопросов. Она всегда декларировала, что жизнь гражданина стоит на первом месте. И она отреагировала первой. Ее сразу же поддержали представители нашей партии – руководители ОТГ. Они провели внеочередные сессии, на которых приняли решение обратиться к президенту, в Кабмин, в парламент, в НКРЭКУ с предложением о снижении тарифов и предоставлении их обоснования. Я лично пытался найти какие-то расчеты, чтобы понять, с чего у нас повышается цена на газ или электроэнергию. Не нашел.С начала пандемии прошел год, в стране был введен локдаун, экономические показатели упали, доходы населения снизились. И на этом фоне руководство страны делает украинцам подарок под елочку в виде повышения стоимости газа, что влечет за собой подорожание электроэнергии, рост коммунальных тарифов. При этом роста уровня жизни украинцев мы не наблюдаем. Так откуда им брать деньги? Очередная новость – постепенное подорожание проезда в железнодорожном транспорте. Каждый месяц – на 2%. И за этот подарок спасибо!Я всегда говорю: неважно, сколько это стоит – важно, может ли человек заплатить. Можно повышать тарифы до небес, но долг населения по оплате коммуналки только увеличится. И что тогда? Начнется конфискация квартир, еще одна революция? Это очень неправильная политика. И только такие ответственные политики, как Юлия Александровна Светличная, быстро реагируют на ситуацию, мобилизуют своих сторонников, поддерживают население.– Безусловно, наши предложения не ограничены во времени. Мы предлагаем поддержать девять категорий населения. И это будет именно муниципальная поддержка.Бюджет города составляет около 16 миллиардов гривен. И в этой денежной массе только 35 миллионов выделяется на поддержку малообеспеченных слоев населения. И это в городе, который строит такие дорогостоящие имиджевые объекты, как парт Горького, сад Шевченко, зоопарк. Мы вкладываем миллиарды в имидж. А кому он нужен, если людям не за что сходить в тот же парк Горького, потому что до 80% доходов уходит на коммуналку.Поэтому мы предлагаем, чтобы отдельным проектом была организована муниципальная доплата наиболее незащищенным категориям населения, хотя бы по оплате коммунальных услуг. И это будет реально имиджевый проект Харькова, реальная забота руководства города о его жителях.– Изменить возможно, потому что утвержденный вариант бюджета – не окончательный, мы можем еще вносить в него изменения, что, собственно, и делаем. И надеемся, что к нам прислушаются.Государством предусмотрена премия учителям до 30% к основному заработку – за престижность труда. Но Харьков – единственный город, где эти надбавки выплачиваются в минимальном размере – 10–15%.В бюджет города не заложено повышение зарплаты учителям, но предусмотрена так называемая материальная помощь. И якобы она и является специфической формой доплаты. Но это, извините, неправда, поскольку есть шанс как получить, так и не получить данную помощь. Человек должен унижаться, выпрашивать ее – какая уж тут престижность профессии? И в каком размере ее определят? Если это будет, например, 2000 гривен, а за отопление в январе насчитали 2300 – вот вам и вся материальная помощь. Учителя должны быть уверены, что они каждый месяц получат свою надбавку и она будет максимальной.– Работы очень много, большая юридическая база. Но это не является препятствием для плодотворной деятельности в данной сфере.Городские больницы – это коммунальные неприбыльные предприятия. Чтобы понять, что они неприбыльные, достаточно туда просто зайти и посмотреть, в каком они состоянии. Я работаю в общественном союзе «Фундація Схід-Захід», который предоставляет благотворительную международную помощь разнообразным больницам. Мы как волонтеры привлекаем деньги. Вот, например, совсем недавно приобрели защитные средства и средства дезинфекции на 135 тысяч гривен и по желанию зарубежных партнеров передали врачам. Так что мы прекрасно знаем, что представляют собой больницы во время пандемии. Скажу откровенно: если бы не волонтеры, они бы не имели вообще ничего. Практически все, что есть в больницах, было предоставлено путем волонтерской помощи. Таково сегодня состояние коммунальных неприбыльных предприятий.Конечно же, зарплата медиков там на самом низком уровне. Я не говорю о руководстве, но средний медицинский персонал, обычные врачи, врачи в поликлиниках выживают на минималку. Помощь в бюджете им предусмотрена такая же, как и учителям, – так называемая материальная помощь, то есть «иди, проси, пиши документы, объясняй, зачем она тебе нужна». Это унизительно. Как это возможно, чтобы врач, который каждый день рискует жизнью, просил помощь в связи с тяжелым материальным положением?! Он в любой момент может заболеть, а при зарплате в 6000–7000 гривен качественно лечиться невозможно. Так что и в этом вопросе мы выходим с предложением о доплате врачам. Если мы будем хотя бы компенсировать проезд работникам горбольниц, им уже будет немного легче. А бюджет Харькова позволяет это сделать. Вопрос: почему мы этого не делаем?– Я их не вижу. Изучая бюджет на 2021 год, я, к сожалению, не заметил там развития Харькова вообще. И это касается не только медицины.Повторю: мы имеем бюджет в 16 миллиардов гривен. И на что они распределяются, каждый харьковчанин может увидеть сам в документе, размещенном на сайте горсовета. Было бы хорошо, если бы мы раньше получили возможность повлиять на распределение средств. Но на последней сессии горсовета VIII созыва депутаты, то есть люди, представляющие интересы громады, получили документ за два часа до начала заседания. Общественность, плательщики налогов, которые тоже могли бы повлиять на принятие бюджета, также оставались в неведении, что заложено к городскую казну.Я сейчас активно работаю с людьми, страдающими сахарным диабетом, орфанными заболеваниями. Поднимал этот вопрос на заседании. Секретарь горсовета Игорь Терехов говорит, что у нас нет проблем с закупкой лекарств для диабетиков. Вместе с тем, мне предоставляют справку, в которой главные врачи городских больниц утверждают, что медучреждения обеспечены лекарствами максимум на 80%, а некоторые – всего на 20%. Между тем согласно законодательству мы обязаны обеспечивать таких пациентов лекарствами в необходимом количестве. Мы этого не делаем – люди не получают лекарства вовремя. А это кома, слепота, ампутация конечностей, инвалидность, смерть... Харьков – единственный город в Украине, куда в декабре, когда заканчиваются деньги в казне, присылают лекарства из всех концов страны. А руководство города уверяет, что в Харькове такой проблемы нет.Зато у нас имиджевые проекты, которыми мы очень гордимся, причисляем к патриотическим деяниям. А как насчет социального патриотизма?– Идет постоянная борьба между горисполкомом и депутатским корпусом. На первой сессии, когда выступал один из экоактивистов, г-н Терехов заявил, что нужно создать отдельную комиссию, которая будет заниматься конкретно данным вопросом. До сих пор такая комиссия не создана. Все вопросы рассматриваются в пределах комиссии, которая наблюдает за чистотой воздуха в Харькове. Да, это профильная комиссия, но совсем не то, что нам, собственно, обещал секретарь горсовета, который исполняет обязанности мэра.Мы подаем от фракции Блока Светличной «Разом!» обращение на имя Терехова с требованием создать временную контрольную комиссию по вопросам работы коксового завода «Новомет». И мы этого добьемся. Собираемся привлечь к работе в комиссии представителей МВД, прокуратуры, СБУ. Вопрос необходимо решать немедленно.Почему я так проникся данной темой? Да потому что из окон моей квартиры открывается шикарный вид на трубы «Новомета». Каждую минуту я могу фиксировать, когда производятся выбросы. Рядом еще несколько заводиков прилепилось, которые тоже отравляют воздух. Официальные цифры показывают, что в Новобаварском районе, особенно в зоне поражения этих заводов, показатель онкозаболеваний на 30% выше, чем в целом по городу. Стена одной из многоэтажек, находящейся в зоне непосредственной деятельности предприятия, от выбросов изменила свой цвет. Вы представляете, что творится в легких у людей? В радиусе действия завода есть школа, детский сад. Таким образом, чей-то бизнес, чьи-то доходы оплачиваются жизнью харьковчан.На одном из заседаний комиссии директор и главный инженер предприятия пытались доказать, что это не их предприятия отравляют воздух, что есть и другие загрязнители, например, автомобили. Однако коксовый завод находится в таком месте, где пробок никогда не было и не будет. Там очень плохая дорога, к тому же это окраина города. Завод находится менее чем в 30 километрах от аэропорта и были случаи, когда из-за его выбросов самолеты не могли совершить посадку. Все кричит о том, что его работу необходимо приостановить и разобраться с установкой очистных сооружений. Если это невозможно, предприятие следует вынести за пределы города.– Вообще не мешает. Попробуйте в Харькове открыть ларек без разрешения – посмотрим, что с вами будет. А руководители завода на вопрос: «Как вы работаете без разрешительных документов?» отвечают, что подали документацию в профильное министерство, а чиновники их долго рассматривают.– Свои предложения по решению всех проблем мы фиксируем на бумаге. У нас есть документы, обращения, которые мы официально подаем через канцелярию, чтобы они доходили до горисполкома.Во-вторых, мы делимся этими обращениями с общественностью – на официальной станице нашей партии в «Фейсбуке» выложена вся информация. Любой может посмотреть и понять, чего мы требуем, какие механизмы предлагаем. Мы считаем: чем больше с нами будет людей, тем быстрее мы все вместе, «разом» сможем изменить ситуацию. Неслучайно Блок Светличной носит именно такое название.И третье – по данным вопросам мы будем работать с депутатами любой партии, потому что они не касаются политической борьбы. На первой сессии было озвучено: «Давайте в этом зале не будем говорить о политике. Давайте говорить о харьковчанах, об их здоровье, об их возможности качественно жить в нашем прекрасном городе».